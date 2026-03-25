Un giudice amministrativo ha emesso una sentenza riguardante il progetto che prevede la costruzione di uno stadio e di una clinica. La decisione del Tribunale riguarda questioni legali sollevate durante il procedimento, senza indicare decisioni definitive sul merito del progetto. La vicenda coinvolge enti locali e regionali, che sono invitati a riprendere il confronto per trovare una soluzione condivisa.

"La sentenza del Tar dell’Umbria sul progetto Clinica-Stadio non può e non deve essere l'ennesima pietra tombale sulle speranze di rilancio della nostra città. Davanti a un bivio tecnico-giuridico, la politica ha il dovere di riprendersi il suo ruolo guida: basta con lo scaricabarile e con le battaglie di carte bollate. I cittadini di Terni non sono spettatori di un contenzioso amministrativo, ma beneficiari di diritti fondamentali — salute e sviluppo — che oggi rischiano di restare ostaggio della burocrazia. È tempo di un cambio di passo immediato.L'Ultimatum della Realizzabilità. Al di là della legittima via dei ricorsi, che rischia di allungare i tempi in modo insostenibile, chiediamo che Comune di Terni e Regione Umbria interrompano ogni forma di isolamento istituzionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Progetto stadio-clinica, "Comune e Regione tornino al tavolo della politica. Basta con lo scaricabarile e con le battaglie di carte bollate"

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