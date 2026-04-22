Contro la violenza sulle donne | rete tra Comune sanità e università nel progetto Rive

Stamattina a Napoli sarà presentato il progetto "Rive - Rete Interistituzionale contro la Violenza per l'Empowerment", iniziativa che punta a rafforzare il contrasto alla violenza di genere mettendo in rete istituzioni, sanità, università e associazioni specializzate.L'appuntamento è in programma.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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