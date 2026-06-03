Un solo suono sotto la luna piena

Da veronasera.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione della prossima Luna Piena, il Center Without Centre organizza una serata dedicata alla connessione attraverso il suono e il silenzio. L’evento si svolge in un ambiente aperto a esperienze sensoriali, senza parole, focalizzandosi sulle frequenze che si vogliono percepire direttamente. Le porte del centro resteranno aperte per tutta la durata della serata, invitando i partecipanti a vivere un momento di ascolto e di immersione in atmosfere sonore che non possono essere descritte a parole.

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«Ci sono frequenze che non si possono spiegare a parole, vanno vissute insieme. In occasione della prossima Luna Piena, le porte del Center Without Centre si aprono per una serata speciale dedicata alla connessione profonda, al suono e al silenzio. Ci ritroveremo per unire le nostre voci in un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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