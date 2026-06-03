Un solo suono sotto la luna piena
In occasione della prossima Luna Piena, il Center Without Centre organizza una serata dedicata alla connessione attraverso il suono e il silenzio. L’evento si svolge in un ambiente aperto a esperienze sensoriali, senza parole, focalizzandosi sulle frequenze che si vogliono percepire direttamente. Le porte del centro resteranno aperte per tutta la durata della serata, invitando i partecipanti a vivere un momento di ascolto e di immersione in atmosfere sonore che non possono essere descritte a parole.
«Ci sono frequenze che non si possono spiegare a parole, vanno vissute insieme. In occasione della prossima Luna Piena, le porte del Center Without Centre si aprono per una serata speciale dedicata alla connessione profonda, al suono e al silenzio. Ci ritroveremo per unire le nostre voci in un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Viaggio Sciamanico Norreno alla Luna Piena
Notizie e thread social correlati
Meditazione sotto la luna pienaStasera, nel campo del centro senza centro, si svolgerà una sessione di meditazione guidata sotto la luna piena.
Luna quasi invisibile: inizia il nuovo ciclo verso la Luna PienaSabato 18 aprile 2026, il cielo notturno si presenta con una Luna quasi invisibile, con una luminosità molto bassa.
Argomenti più discussi: Il salvataggio inaspettato e adorabile di tre gatti rimasti intrappolati nello scarico di un’auto; La musica come coscienza del mondo all'Auditorium Lo Squero; RONNIE WOOD... gli strumenti del mestiere; Per 40 anni tutti si sono sbagliati: la verità sconvolgente su questi suoni.
A volte le storie di salvataggio iniziano nel modo più silenzioso possibile. Nessun allarme evidente, nessuna scena spettacolare. Solo un suono appena percettibile, un movimento sotto una macchina parcheggiata, e la sensazione che qualcosa - o qualcuno - facebook
È un suono possibile da produrre ‘??’? reddit