Sabato 18 aprile 2026, il cielo notturno si presenta con una Luna quasi invisibile, con una luminosità molto bassa. Questa condizione indica l'inizio di un nuovo ciclo orbitale della Luna. L'evento è stato osservato in diverse località e si verifica in un momento in cui la Luna si trova in una fase di novilunio. Non sono stati segnalati eventi particolari legati a questa fase.

In questo sabato 18 aprile 2026, il cielo notturno si presenta con una luminosità quasi impercettibile, segnando l’inizio di un nuovo ciclo orbitale. La Luna si trova attualmente nella fase di Luna Crescente (Waxing Crescent), con una superficie illuminata che raggiunge appena l’1% secondo le rilevazioni della guida giornaliera della NASA. Nonostante la fase sia tecnicamente definita come crescente, la quantità di luce riflessa è talmente esigua che la visione diretta del satellite naturale appare praticamente impossibile per l’occhio umano stasera. Il passaggio dalla fase di Luna Nuova è ormai avvenuto, innescando quel processo fisico per...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna quasi invisibile: inizia il nuovo ciclo verso la Luna Piena

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