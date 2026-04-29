Meditazione sotto la luna piena

Stasera, nel campo del centro senza centro, si svolgerà una sessione di meditazione guidata sotto la luna piena. Le luci delle candele saranno accese intorno all’area, creando un’atmosfera tranquilla. L’evento offrirà ai partecipanti la possibilità di dedicare alcuni minuti al silenzio e alla concentrazione su se stessi. La meditazione si svolgerà all’aperto, in un ambiente naturale illuminato dalla luna.

Tra le luci delle candele sparse e della luna piena, nel campo del centerwithoutcentre si terrà una meditazione guidata, per permetterci un momento di silenzio e riconnessione con noi stessi. Perchè durante la luna piena? Secondo la scienza Yogica, la luna piena o Pournami (in sanscrito).🔗 Leggi su Veronasera.it

Meditazione della Luna Piena di Marzo

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