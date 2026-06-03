Un sogno azzurro tutto in famiglia Cobolli e il derby Arnaldi-Berrettini | Sono uniti qui c’è un gran clima

Un incontro tra amici si è svolto durante il torneo di tennis, con i due giocatori principali che hanno condiviso momenti di allegria e complicità. Entrambi hanno partecipato a un evento in famiglia, sottolineando il forte legame tra loro. Durante il match tra Arnaldi e Berrettini, sono stati notati sorrisi e scambi di battute, mentre i rispettivi accompagnatori hanno commentato il clima positivo e la coesione tra i tennisti. Non sono stati segnalati incidenti o controversie durante la partita.

Slam tra amici? C’è più gusto, perché "i ragazzi sono tanto uniti dentro e fuori dal campo" il clima è "eccezionale, molto pulito", parola di Stefano Cobolli, papà coach di Flavio che in fondo conosce molto bene anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, i due italiani che completano il terzetto azzurro ai quarti del Roland Garros. Pare quasi una famiglia. Ed è storia già così, perché è la prima volta nell’era Open che tre dei nostri si spingono così avanti: ragazzi con tanto in comune, a cominciare dall’attaccamento alla maglia azzurra (tutti e tre infatti, anche in anni diversi, hanno consegnato all’Italia l’Insalatiera). "Il fatto poi che siano tutti dalla stessa parte del tabellone potrebbe proiettare uno di loro in finale", l’analisi di Cobolli ’senior’, raggiunto al telefono a Parigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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