Sabato italiano, anche senza Jannik Sinner, al Roland Garros. Saranno tre gli azzurri impegnati nel tabellone di singolare, ognuno con le sue buone chance. Il primo a scendere in campo sarà colui che vanta la classifica più alta, il n.10 del tabellone Flavio Cobolli. Il romano affronterà sul Philippe Chatrier, alle 12, il n.18 del seeding Learner Tien. Sarà il secondo incrocio tra i due giocatori, dopo che l’americano aveva vinto nettamente il precedente, lo scorso ottobre sul cemento di Pechino. Ma sulla terra parigina le cose potrebbero essere diverse, come ha specificato anche Flavio: “La terra è la mia superficie, dovrò sfruttare questo fattore contro di lui”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sabato azzurro al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi a caccia degli ottavi

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