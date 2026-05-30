A Parigi, tre tennisti italiani hanno raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros. Cobolli, Berrettini e Arnaldi sono usciti vincitori nei loro incontri, portando il tricolore in avanti nel torneo. La loro qualificazione ha permesso di attenuare l’amarezza per l’eliminazione di Jannik Sinner, che era stato eliminato nei turni precedenti. La giornata ha visto quindi una presenza significativa di giocatori italiani in corsa nel prestigioso torneo di tennis sulla terra battuta.

Se c’era un modo per dimenticare l’eliminazione di Jannik Sinner era portare tre italiani agli ottavi di finale del Roland Garros. Ci siamo riusciti grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Tutti straordinari, ma le vittorie di Berrettini e Arnaldi sono arrivate al quinto set dopo autentiche maratone contro Comesana e Collignon. Più facile quella di Flavio Cobolli che in tre set ha battuto l’americano Tien. Ma attenzione a Cobolli, sta giocando un gran tennis, è in forma e in piena fiducia. Il suo cammino al Roland Garros può diventare di quelli importanti. Intanto godiamoci il sabato che colora di bianco rosso e verde il Roland Garros e complimenti ai nostri ragazzi che dimostrano ancora una volta quanto sia cresciuto il movimento in Italia di cui Jannik Sinner resta ovviamente la punta dell’iceberg. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Parigi si tinge di azzurro: sogniamo con Cobolli, Berrettini e Arnaldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cobolli in rampa di lancio, Berrettini, Arnaldi... Anche senza Sinner, Parigi può parlare italiano

Sabato azzurro al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi a caccia degli ottaviSabato si svolge al Roland Garros una giornata dedicata agli italiani, con Cobolli, Berrettini e Arnaldi che cercano di qualificarsi per gli ottavi.

Temi più discussi: Champions League : la Torre Eiffel si illumina nei colori del Paris-Saint-Germain questo venerdì; Highlights Cinà-Opelka, primo turno Roland-Garros (VIDEO); Un invito a sognare al tramonto Questo rooftop da sogno è senza dubbio IL rooftop più bello da cui ammirare l’ora d’oro a Parigi, con una vista sublime sulla Dame de Fer; Champions League: la Torre Eiffel si vestirà dei colori del Paris Saint-Germain.

Parigi si tinge di azzurro: sogniamo con Cobolli, Berrettini e ArnaldiTre azzurri negli ottavi al Roland Garros, il modo migliore per dimenticare l'eliminazione di Sinner. Berrettini: Ora sto bene fisicamente, mi fido di nuovo del mio corpo ... panorama.it

La sera di Parigi si tinge d'azzurro! Prima #Berrettini e poi #Arnaldi volano al terzo turno del #RolandGarros in una parte alta del tabellone dove davvero può succedere di tutto, come sa bene anche #Cobolli... x.com

Wout van Aert e La Corona di un Lavoro di una Vita | La Nostra Storia delle Classiche di Primavera reddit

Parigi aspetta Sinner ma intanto sorride a Cobolli e Sonego: il torneo si tinge già d'azzurroL'altoatesino atteso domani alla Defense. Il torneo si tinge d'azzurro con il derby Musetti-Sonego al secondo turno Ora scalda i motori, ma già sembra motivatissimo e concentrato. Dopo la finale vinta ... rainews.it