Un anno con Leone XIV | una serata di parole e immagini per conoscere meglio il Papa

Il primo anniversario dell’elezione di Leone XIV sarà celebrato a Forlì con una serata dedicata a Papa Prevost, prevista per sabato 9 maggio alle 21 nella sala Melozzo. L’evento prevede la proiezione di immagini e la lettura di parole che approfondiscono la figura del Papa, offrendo ai presenti un’opportunità di conoscere meglio il suo percorso e il suo ruolo. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

In occasione del primo anniversario dell’elezione di Leone XIV si terrà a Forlì sabato 9 maggio, alle 21 nella sala Melozzo (piazzale Melozzo degli Ambrogi, 7), una serata di alto profilo per raccontare e conoscere meglio Papa Prevost. L’evento è promosso dalla diocesi di Forlì-Bertinoro, dalla.🔗 Leggi su Forlitoday.it Papa Leone XIV: Il discorso di apertura del Concistoro Straordinario Notizie correlate Un anno di Papa Leone XIV, Ferrara celebra la ricorrenza con una serata specialeIn occasione del primo anniversario dell’elezione di Leone XIV lunedì 11 maggio, alle 21, si terrà a Ferrara (al cinema Santo Spirito di via della... Le tre parole di Papa Leone XIV per vivere una Quaresima fruttuosaScopri le tre parole chiave del Papa per vivere una Quaresima autentica e fruttuosa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Santa Maria Maggiore la messa per Francesco, Leone XIV: la sua memoria è viva; Leone XIV ricorda Papa Francesco: Ha contagiato il cuore di tanta gente; Un anno fa moriva Papa Francesco, il ricordo del suo successore Leone XIV; Podcast - La voce di Papa Leone XIV. Francesco e Leone, un anno dopoUn anno dalla salita al cielo di Papa Bergoglio, quasi un anno di Leone XIV. Un anno che si riassume in tre parole: peculiarità, continuità e necessità ... ilsussidiario.net Un anno fa moriva Papa Francesco, il ricordo del suo successore Leone XIVIl 21 aprile 2025, nel giorno di Pasquetta, il decesso di Jorge Mario Bergoglio. Il suo papato è durato più di 12 anni, durante i quali ha messo gli ultimi al centro del mondo ... rtl.it Leone XIV scopre un quarto segreto di Fatima: “Riguarda Garlasco” di Stefano Testa Crediti dell'immagine sul sito lercio.it - facebook.com facebook 30/04/1989 - Muore sessantenne a Roma il regista Sergio Leone - #accaddeoggi x.com