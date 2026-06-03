Un quarto di finale clamoroso tra due italiani al Roland Garros

Da ilpost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera si sfidano al Roland Garros due italiani, Arnaldi e Berrettini, nel quarto di finale. Entrambi hanno attraversato un periodo difficile, ma sono riusciti a raggiungere questa fase del torneo. La partita si preannuncia combattuta e decisiva per il proseguimento del torneo.

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Arnaldi e Berrettini si affrontano stasera dopo un periodo complicato, in cui entrambi erano finiti fuori dai primi 100 tennisti al mondo Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si affronteranno alle 20:15 di oggi, mercoledì 3 giugno, nei quarti di finale del Roland Garros (la partita si può vedere su Eurosport e i servizi streaming che permettono di vederlo: Dazn, Hbo Max, Tim Vision, Discovery+, Prime Video Channels. Tra gli uomini è appena la seconda volta che due tennisti italiani si incontrano così avanti in uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis, dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli US Open dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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