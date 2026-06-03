Un quarto di finale clamoroso tra due italiani al Roland Garros
Stasera si sfidano al Roland Garros due italiani, Arnaldi e Berrettini, nel quarto di finale. Entrambi hanno attraversato un periodo difficile, ma sono riusciti a raggiungere questa fase del torneo. La partita si preannuncia combattuta e decisiva per il proseguimento del torneo.
Arnaldi e Berrettini si affrontano stasera dopo un periodo complicato, in cui entrambi erano finiti fuori dai primi 100 tennisti al mondo Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si affronteranno alle 20:15 di oggi, mercoledì 3 giugno, nei quarti di finale del Roland Garros (la partita si può vedere su Eurosport e i servizi streaming che permettono di vederlo: Dazn, Hbo Max, Tim Vision, Discovery+, Prime Video Channels. Tra gli uomini è appena la seconda volta che due tennisti italiani si incontrano così avanti in uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis, dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli US Open dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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A Roland Garros non sarà soltanto un quarto di finale. Sarà una pagina di storia del tennis italiano. Da una parte Matteo Arnaldi, il guerriero instancabile che ha conquistato Parigi lottando per oltre 17 ore in campo e rimontando partite che sembravano imposs facebook
È game over. È il primo quarto di finale in uno Slam. È derby con Berrettini. È una maratona di cinque ore e mezza. È la gloria. È l’una di notte passata. È godimento totale. MATTEO ARNALDI #RolandGarros #Arnaldi x.com
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