C’è anche Arnaldi tre italiani nei quarti di finale al Roland Garros
Al Roland Garros, tre italiani sono approdati ai quarti di finale. Tra questi, Matteo Arnaldi ha battuto il suo avversario e si è qualificato per la prossima fase del torneo. Nei quarti, affronterà un altro giocatore italiano, Matteo Berrettini, in un derby tutto italiano. La presenza di tre tennisti italiani a questa fase del torneo è una novità significativa.
Ci sarà un derby italiano nei quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi. Non ci sono precedenti ufficiali tra i due. Oggi in classifica sono divisi da una posizione: al 105esimo posto il Matteo di Roma, al 104 il Matteo di Sanremo. Arnaldi è approdato ai quarti dopo una maratona di oltre cinque ore con lo statunitense Tiafoe. L’azzurro ha vinto 6-4 al quinto dopo che al quarto set è stato sotto 4-1 e due break. Un 4-1 pesante come amava dire Rino Tommasi. Arnaldi non si è mai disunito. Ha potuto contare su una invidiabile condizione fisica e ha finito col rimontare e chiudere il quarto al tie-break. Poi, al quinto ha chiuso al terzo match-point. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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FONSECA DA SOGNO batte il due volte finalista Ruud e va ai quarti | HIGHLIGHTS | ROLAND GARROS 2026
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