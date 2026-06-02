Al Roland Garros, tre italiani sono approdati ai quarti di finale. Tra questi, Matteo Arnaldi ha battuto il suo avversario e si è qualificato per la prossima fase del torneo. Nei quarti, affronterà un altro giocatore italiano, Matteo Berrettini, in un derby tutto italiano. La presenza di tre tennisti italiani a questa fase del torneo è una novità significativa.

Ci sarà un derby italiano nei quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi. Non ci sono precedenti ufficiali tra i due. Oggi in classifica sono divisi da una posizione: al 105esimo posto il Matteo di Roma, al 104 il Matteo di Sanremo. Arnaldi è approdato ai quarti dopo una maratona di oltre cinque ore con lo statunitense Tiafoe. L’azzurro ha vinto 6-4 al quinto dopo che al quarto set è stato sotto 4-1 e due break. Un 4-1 pesante come amava dire Rino Tommasi. Arnaldi non si è mai disunito. Ha potuto contare su una invidiabile condizione fisica e ha finito col rimontare e chiudere il quarto al tie-break. Poi, al quinto ha chiuso al terzo match-point. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - C’è anche Arnaldi, tre italiani nei quarti di finale al Roland Garros

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FONSECA DA SOGNO batte il due volte finalista Ruud e va ai quarti | HIGHLIGHTS | ROLAND GARROS 2026

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Qui è difficile dare notizie, perché è l’una di notte passata e abbiamo i brividi addosso. Ma per la prima volta nella storia ci saranno tre italiani ai quarti di uno Slam. E c’è anche una certezza: perché uno tra Berrettini e Arnaldi va in semifinale. #RolandGarros # x.com

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