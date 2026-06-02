LIVE Zverev-Jodar Roland Garros 2026 in DIRETTA | ci siamo al via il 1° quarto di finale!

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, il primo quarto di finale tra Zverev e Jodar è iniziato alle 14:30. Sul campo Chatrier, Marta Kostyuk firma autografi mentre i tifosi assistono alla partita. La gara è appena cominciata e si aspetta un match intenso tra i due giocatori. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale su tutte le fasi del confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FONSECA-MENSIK (NON PRIMA DELLE 20.15) 14:30 E allora, sta ancora firmando autografi sullo Chatrier Marta Kostyuk. Chi vince tra Zverev e Jodar sfiderà il vincente di Fonseca-Mensik, che si sfideranno questa sera. 14:25 Si parte con uno scontro generazionale attesissimo tra il grande favorito del torneo Zverev e il predestinato spagnolo Rafael Jodar. 14:21 Sarà Kostyuk-Andreeva la prima semifinale del torneo femminile: ora però cominciano i quarti di finale maschili! 13:45 Si va al terzo sul Centrale, si sta giocando sotto il tetto. Jodar e Zverev in campo dopo il parziale decisivo... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

live zverev jodar roland garros 2026 in diretta ci siamo al via il 1176 quarto di finale
© Oasport.it - LIVE Zverev-Jodar, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ci siamo, al via il 1° quarto di finale!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE Rafael Jódar vs Alexander Zverev | Roland Garros 2026 | Quarto di Finale in Diretta

Video LIVE Rafael Jódar vs Alexander Zverev | Roland Garros 2026 | Quarto di Finale in Diretta

Notizie e thread social correlati

LIVE Zverev-Jodar, Roland Garros 2026 in DIRETTA: in campo dopo il 2° quarto femminileAl Roland Garros 2026, il match tra Zverev e Jodar è iniziato dopo il secondo quarto femminile.

LIVE Zverev-Jodar, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il tedesco alla prova del nuovo fenomeno spagnoloIl tennista tedesco si sta confrontando con un nuovo talento spagnolo durante una partita di Roland Garros 2026.

Temi più discussi: LIVE Zverev-Jodar, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il tedesco alla prova del nuovo fenomeno spagnolo; Jodar, che vittoria: Michelsen ko dopo 4h17'; Agassi elogia il rovescio di Zverev: Forse il migliore che abbiamo mai visto; Tennis: Roland Garros, quarti di finale, R. Jodar (ESP) - A. Zverev (GER).

zverev jodar live zverev jodar rolandZverev-Jodar, diretta Roland Garros: i quarti di finale a Parigi, orario e dove vederla (tv e streaming). Precedenti e montepremiGiornata intensa al Roland Garros con i primi match validi per i quarti di finale. In attesa del ritorno in campo dei tre italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, la giornata a ... ilgazzettino.it

zverev jodar live zverev jodar rolandJodar-Zverev, diretta quarti di finale Roland Garros: segui la sfida LIVEIn scena il primo quarto di finale dello Slam parigino tra il numero tre al mondo e l'astro nascente del tennis spagnolo ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web