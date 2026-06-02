LIVE Zverev-Jodar Roland Garros 2026 in DIRETTA | ci siamo al via il 1° quarto di finale!

Al Roland Garros 2026, il primo quarto di finale tra Zverev e Jodar è iniziato alle 14:30. Sul campo Chatrier, Marta Kostyuk firma autografi mentre i tifosi assistono alla partita. La gara è appena cominciata e si aspetta un match intenso tra i due giocatori. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale su tutte le fasi del confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FONSECA-MENSIK (NON PRIMA DELLE 20.15) 14:30 E allora, sta ancora firmando autografi sullo Chatrier Marta Kostyuk. Chi vince tra Zverev e Jodar sfiderà il vincente di Fonseca-Mensik, che si sfideranno questa sera. 14:25 Si parte con uno scontro generazionale attesissimo tra il grande favorito del torneo Zverev e il predestinato spagnolo Rafael Jodar. 14:21 Sarà Kostyuk-Andreeva la prima semifinale del torneo femminile: ora però cominciano i quarti di finale maschili! 13:45 Si va al terzo sul Centrale, si sta giocando sotto il tetto. Jodar e Zverev in campo dopo il parziale decisivo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Rafael Jódar vs Alexander Zverev | Roland Garros 2026 | Quarto di Finale in Diretta

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