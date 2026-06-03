Un professore ai suoi studenti | Insegnare è lasciare un segno dentro qualcuno Vi dono la libertà

Un professore scrive ai suoi studenti prima della fine dell’anno scolastico, affermando che insegnare significa lasciare un segno dentro qualcuno. Aggiunge di concedere loro la libertà, sottolineando il valore dell’autonomia e dell’indipendenza nel percorso di crescita. La lettera aperta evidenzia il rapporto tra insegnante e studente, con un messaggio di libertà e di continuità nel processo di apprendimento.

L’anno scolastico sta per terminare e il professor Salvatore Spitalieri scrive ai propri studenti una lettera aperta. Cari ragazzi e care ragazze, eccoci arrivati alla fine di questo anno scolastico. Ogni volta che si conclude un percorso, si è portati a fare bilanci. Ci si chiede cosa sia rimasto davvero di tutti quei giorni trascorsi insieme, delle lezioni, delle verifiche, delle discussioni, delle letture, delle risate, dei momenti di stanchezza e di quelli in cui, invece, tutto sembrava trovare il proprio posto. Un anno è poco. È poco per conoscersi davvero. È poco per comprendere fino in fondo il mondo che ciascuno di voi porta dentro di sé. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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251. why gen z college students are struggling more than ever ft. Dr. Scott Barry Kaufman

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