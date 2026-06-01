Un insegnante ha raccontato di rispondere agli studenti fino a mezzanotte, sottolineando che oltre a trasmettere conoscenze è importante entrare in empatia con loro. La sua testimonianza si inserisce nel discorso più ampio sulla scuola italiana, che frequentemente si concentra su aspetti come programmi, verifiche, voti e riforme.

Nel dibattito sulla scuola italiana, spesso si parla di programmi, verifiche, voti, riforme e burocrazia. Molto più raramente si parla di relazioni umane. Eppure è proprio da qui che parte la riflessione del professor Pierpaolo Furlano, docente in una scuola privata di Cosenza, che negli ultimi mesi è finito più volte all’attenzione della cronaca per il suo particolare approccio all’insegnamento, fondato sull’ascolto, sulla vicinanza agli studenti e sulla convinzione che il ruolo di un insegnante non possa esaurirsi nella semplice trasmissione di nozioni. Uno dei primi temi affrontati riguarda proprio il confronto tra scuola pubblica e scuola privata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Scuola, il professore Furlano risponde agli studenti anche a mezzanotte: “Non basta insegnare una materia, bisogna entrare nel loro cuore”

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SCANDALO A SCUOLA: PROFESSORI ANTIFASCISTI SMASCHERATl

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