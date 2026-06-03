un premio per il miglior musical

Domani alle 17,30 si terrà la premiazione del concorso di teatro musicale nelle scuole, intitolato alla professoressa Carla Benedetti Laquidara. L’evento si svolgerà nel palazzo Cucchiari. La cerimonia premia le migliori produzioni realizzate dagli studenti nell’ambito del concorso. La premiazione è aperta al pubblico e si concentra sulla consegna dei riconoscimenti alle scuole partecipanti.

Domani alle 17,30 palazzo Cucchiari ospita la premiazione del concorso di teatro musicale nelle scuole intitolato alla professoressa Carla Benedetti Laquidara (nella foto). Il concorso, organizzato dalla famiglia Laquidara insieme al Rotary Club di Carrara e Massa e alla Fidapa è alla sua seconda edizione. Il premio è stato concepito per ricordare l’attività pionieristica di un’insegnante che per 40 anni ha realizzato spettacoli di teatro musicale di notevole livello artistico, quando ancora questa forma espressiva non era approdata nella scuola. Da qualche anno si è compreso che l’attività teatrale è una valida forma di didattica... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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