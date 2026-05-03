Comicon a Babbo dove sei? il premio miglior fumetto 

Durante il Comicon 2026, è stato assegnato il premio al miglior fumetto a “Babbo dove sei?” dell’autrice Francesca Ghermandi, pubblicato da Canicola Edizioni. La cerimonia si è svolta nel corso della manifestazione, con la premiazione che ha riconosciuto l’opera come la più apprezzata tra le varie candidate in concorso. La vittoria si è aggiunta agli altri riconoscimenti distribuiti durante l’evento.

“Babbo dove sei?” di Francesca Ghermandi (Canicola Edizioni) vince il premio miglior fumetto del palmarès di Comicon 2026. Ad assegnarlo, all’auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, la giuria presieduta dalla fumettista Gabriella Giandelli e composta dall’attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall’attrice Caterina Guzzanti. Il premio speciale alla carriera è andato al maestro Grzegorz Rosi?ski, uno dei grandi protagonisti del fumetto europeo, co-creatore della serie Thorga l con Jean Van Hamme e disegnatore realistico di grande eleganza pittorica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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