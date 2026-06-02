Montevago riceve il premio Miglior Grifone | ruolo nella salvezza

Notizia in breve

Il club di Montevago ha ricevuto il premio come Miglior Grifone, riconoscimento per il contributo alla salvezza della squadra. L’attaccante ha segnato i gol decisivi che hanno evitato la retrocessione. Durante la stagione, ha affrontato le difficoltà con determinazione, contribuendo con le sue reti nelle gare chiave. La sua presenza in campo è stata determinante per il raggiungimento dell’obiettivo finale.