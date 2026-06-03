Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 3 giugno 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Greta sarà molto preoccupata per la figlia dopo che ha avuto l'attacco di panico a scuola durante l'interrogazione e deciderà di avere un nuovo confronto con Roberto. Greta farà una proposta a Ferri riguardo alla figlia, dopo quello che è successo a scuola vorrebbe che fosse meno duro con lei e che accetti di far partire anche Leo insieme a loro nonostante non sia affatto d'accordo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 3 giugno 2026: Alberto spera di trovare Anna ma incontra…

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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