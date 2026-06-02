Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 2 giugno 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che da settimane Greta sta provando a farsi perdonare dalla figlia dopo che lei ha scoperto del tradimenti ai danni di Edoardo. Cristina era molto legata al defunto compagno della madre, lo considerava come un padre ed è per questo che è rimasta davvero delusa dal suo comportamento. Greta continuerà a dedicarsi a Cristina, il suo obiettivo è quello di tutelarla a costo di far nascere nuove tensioni e discussioni con Ferri che inevitabilmente creano tensioni anche con Marina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 2 giugno 2026: Alberto va alla ricerca di Anna, Cristina deve affrontare…

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