Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 1 giugno 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Rosa non potrà più fare assenze a scuola per non rischiare di perdere l'anno, intanto Michele sembra aver trovato un comico che gli piace per il nuovo programma radiofonico. Spoiler Un posto al sole 1 giugno 2026: Gianluca scopre la verità su Alberto e Anna? Dopo aver rivelato la verità a Niko sulla sua relazione con Anna, Alberto gli dirà che sta pensando di recarsi nel casale di campagna della madre perché pensa che potrebbe essere andata lì dopo averlo lasciato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 1 giugno 2026: Alberto vuole cercare Anna, Silvia vuole impedire a Michele…

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Un Posto al Sole, puntate 1-5 giugno 2026: mistero al casale e Alberto sempre più sconvolto

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UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 1° AL 5 GIUGNO x.com

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