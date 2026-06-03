Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 4 giugno 2026. Nella puntata precedente del 3 giugno 2026. Mercoledì 3 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Scossa dall’attacco di panico che ha colpito Cristina durante l’interrogazione, Greta propone a Roberto di adottare una linea meno severa nei confronti della figlia, consentendole di portare Leo con sé in viaggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 4 giugno 2026: la sorpresa di Damiano fallisce

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Un posto al sole, Anticipazioni Dal 26 Al 30 gennaio 2026: Damiano perde Rosa!

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