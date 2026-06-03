Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Torna su Rai Tre la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 4 giugno Damiano vorrà sorprendere Rosa per risollevarle il morale, ma le cose non andranno come previsto. Ornella e Raffaele intanto, sono ancora in piena crisi nonostante il viaggio in Spiaggia: la partenza infatti, non sta dando i risultati sperati. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Cristina affronta l'interrogazione decisiva per la promozione, ma viene colta da una crisi di panico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 4 giugno: la sorpresa di Damiano per Rosa, Raffaele e Ornella ancora in crisi

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