Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 22 aprile 2026. Nella puntata precedente del 21 aprile 2026. Martedì 21 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Manuela sembra disposta a tutto pur di trovare suo padre. Nel frattempo Maurizio, nuovamente ricoverato, appare sempre più rassegnato alla sua malattia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 22 aprile 2026: Greta fallisce

Un Posto Al Sole 20-24 Aprile Ritorni Shock E Verità Nascoste

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