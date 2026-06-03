Un pieno di interventi per i vigili del fuoco durante la Festa della Repubblica | cos' è successo

Notizia in breve

Durante la Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, i vigili del fuoco di Riva del Garda sono intervenuti più volte. Sono stati chiamati per diversi incendi e soccorsi, coinvolgendo anche operazioni di salvataggio. La giornata ha richiesto numerosi interventi, impedendo ai vigili di riposarsi. Nessuna altra informazione sulle specifiche situazioni o sui danni causati.