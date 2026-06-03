Un pieno di interventi per i vigili del fuoco durante la Festa della Repubblica | cos' è successo
Durante la Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, i vigili del fuoco di Riva del Garda sono intervenuti più volte. Sono stati chiamati per diversi incendi e soccorsi, coinvolgendo anche operazioni di salvataggio. La giornata ha richiesto numerosi interventi, impedendo ai vigili di riposarsi. Nessuna altra informazione sulle specifiche situazioni o sui danni causati.
Si può dire tutto, ma certamente non che la giornata di ieri, martedì 2 giugno ovvero la Festa della Repubblica, sia stata una giornata di riposo per i vigili del fuoco di Riva del Garda. Ma che cos’è successo, esattamente?Prima di tutto c’è stato uno smottamento sulla Ponale, complice il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Il fumo e le fiamme, intervento dei vigili del fuoco per un incendio
Notizie e thread social correlati
Cos’è la Festa della RepubblicaLa Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno per ricordare il referendum del 1946, attraverso il quale si abolì la monarchia e si istituì la...
Allarme gas in centro, piazza della Repubblica chiusa per una perdita. Cittadini chiamano i vigili del fuocoNel primo pomeriggio, un forte odore di gas si è diffuso in piazza della Repubblica, ad Ancona, durante lavori in corso nella zona.
Temi più discussi: Il 2 giugno e il ripudio della guerra in diretta web; Festa della Repubblica, il Colosseo si veste di Tricolore: da 20 anni i Vigili del Fuoco regalano a Roma un’immagine simbolo; Paola Cortellesi, il monologo alla festa del 2 Giugno: Il coraggio delle donne che il voto rese cittadine e quelle promesse non ancora mantenute; 2 GIUGNO, DA 20 ANNI I VIGILI DEL FUOCO SAF CALANO IL TRICOLORE DAL COLOSSEO.
FESTA DELLA REPUBBLICA, FESTA DI PACE L'amministrazione comunale, in piena continuità con il percorso avviato già nel 2018 dall'associazione Codevilla Attiva, non sta portando avanti una serie di interventi casuali, bensì un progetto preciso e coerent facebook
Festa della Repubblica, i Vigili del fuoco hanno vestito il Colosseo con il tradizionale Tricolore di 2.000 metri quadrati(mi-lorenteggio.com) Roma, 2 giugno 2026 – In occasione dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, questa mattina i Vigili del fuoco hanno vestito il Colosseo con il tradizionale Tricolore di ... mi-lorenteggio.com
Festa della Repubblica: l’intervento della sindaca Chiara FrontiniNewTuscia – VITERBO – Illustri Autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle istituzioni, cittadine e cittadini, oggi celebriamo la Festa della Repubblica. Celebriamo il giorno in cui gl ... newtuscia.it