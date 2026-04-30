Allarme gas in centro piazza della Repubblica chiusa per una perdita Cittadini chiamano i vigili del fuoco

Da anconatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio, un forte odore di gas si è diffuso in piazza della Repubblica, ad Ancona, durante lavori in corso nella zona. L’odore si è esteso rapidamente fino a via Gramsci, portando alla chiusura della piazza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, chiamati dai cittadini, per gestire la situazione e verificare la perdita. La zona è stata evacuata e messa in sicurezza.

ANCONA – Un pomeriggio con il fiato sospeso in piazza della Repubblica. Attorno alle 15 un odore intenso di gas si è alzato dai lavori in corso che riguardano la piazza e in pochi minuti ha saturato tutta la zona, spingendosi fino a via Gramsci. Un tubo della rete pubblica cittadina è rimasto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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