Cos’è la Festa della Repubblica

La Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno per ricordare il referendum del 1946, attraverso il quale si abolì la monarchia e si istituì la Repubblica in Italia. Questa data rappresenta l'anniversario della scelta popolare di passare da una monarchia a una forma di governo repubblicana. La celebrazione avviene con eventi ufficiali e civili in molte città del paese.

Il 2 giugno è il giorno della Festa della Repubblica italiana. Ricorda il referendum con cui ottant’anni fa, il 2 e 3 giugno del 1946, le italiane e gli italiani scelsero democraticamente se mantenere la monarchia che governava il paese fin dalla sua unificazione o se abolirla e instaurare una repubblica. Vinse la repubblica, che ottenne 12.718.641 voti contro i 10.718.502 della monarchia. Questo voto viene ricordato anche perché fu la prima volta in cui a livello nazionale parteciparono le donne, che in parte avevano già votato alle amministrative di alcuni mesi prima. Il cerimoniale ufficiale della Festa della Repubblica prevede che il presidente della Repubblica deponga una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto, all’Altare della Patria, che si trova in piazza Venezia a Roma. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Cos'è la Festa della Liberazione

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