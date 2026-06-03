Un parco per te | festa per le scuole nel borgo casentinese di Moggiona

Notizia in breve

Nel borgo casentinese di Moggiona, le scuole del versante toscano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi hanno partecipato a una festa mattutina dedicata all’apertura di un nuovo parco. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti, con attività e giochi all’aperto. La manifestazione si è svolta in un’area verde all’interno del borgo, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’ambiente locale.