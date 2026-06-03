Un parco per te | festa per le scuole nel borgo casentinese di Moggiona
Nel borgo casentinese di Moggiona, le scuole del versante toscano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi hanno partecipato a una festa mattutina dedicata all’apertura di un nuovo parco. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti, con attività e giochi all’aperto. La manifestazione si è svolta in un’area verde all’interno del borgo, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’ambiente locale.
Una mattinata di festa per le scuole del versante toscano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno quando, dalle 9.30, il borgo di Moggiona ospiterà l’atto conclusivo del progetto “Un parco per te” che, solo nell’ultimo anno scolastico, ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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