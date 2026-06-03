Un parco per te | festa per le scuole nel borgo casentinese di Moggiona

Da arezzonotizie.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel borgo casentinese di Moggiona, le scuole del versante toscano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi hanno partecipato a una festa mattutina dedicata all’apertura di un nuovo parco. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti, con attività e giochi all’aperto. La manifestazione si è svolta in un’area verde all’interno del borgo, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’ambiente locale.

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Una mattinata di festa per le scuole del versante toscano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno quando, dalle 9.30, il borgo di Moggiona ospiterà l’atto conclusivo del progetto “Un parco per te” che, solo nell’ultimo anno scolastico, ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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