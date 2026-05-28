Un parco per te una festa per le scuole al Giardino Botanico di Valbonella
Una festa si è svolta questa mattina al Giardino Botanico di Valbonella, coinvolgendo le scuole del versante romagnolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’evento ha previsto attività educative e ludiche all’aperto, con studenti e insegnanti presenti. La manifestazione è stata organizzata per promuovere la conoscenza del patrimonio naturale locale. Nessun dettaglio su partecipanti o numeri di presenza è stato comunicato.
Una mattinata di festa per le scuole del versante romagnolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’appuntamento è fissato per venerdì quando il Giardino Botanico di Valbonella ospiterà l’atto conclusivo del progetto “Un parco per te” che, nell’ultimo anno scolastico, ha coinvolto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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