Un parco per te una festa per le scuole al Giardino Botanico di Valbonella

Notizia in breve

Una festa si è svolta questa mattina al Giardino Botanico di Valbonella, coinvolgendo le scuole del versante romagnolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’evento ha previsto attività educative e ludiche all’aperto, con studenti e insegnanti presenti. La manifestazione è stata organizzata per promuovere la conoscenza del patrimonio naturale locale. Nessun dettaglio su partecipanti o numeri di presenza è stato comunicato.