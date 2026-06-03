di Niccolò Gagliardi Oltre duecento studenti delle scuole del versante toscano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si ritroveranno domani a Moggiona per la giornata conclusiva di " Un Parco per te ", il progetto di educazione ambientale che da anni porta bambini e ragazzi alla scoperta del patrimonio naturalistico e culturale del territorio. L’appuntamento prenderà il via alle 9.30 nel borgo casentinese e rappresenterà il momento finale di un percorso che, nell’anno scolastico appena concluso, ha coinvolto 22 classi tra scuole primarie e secondarie di primo grado. Una mattinata all’insegna della natura, della condivisione e del gioco, con laboratori didattici, attività all’aria aperta e la consegna dei diplomi di "Classe Guida del Parco". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un Parco per te" a Moggiona. Oltre 200 studenti coinvolti nel grande progetto ambientale

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