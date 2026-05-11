Verso la grande festa del 3 giugno in Piazza della Libertà: scuole, istituzioni e forze dell’ordine insieme per la cultura della sicurezza. Salerno si prepara a vivere l’ultima intensa settimana di appuntamenti del progetto Non fare lo sbronzo: protegge la vita, l’ambiente, la città”, iniziativa che anche quest’anno ha coinvolto migliaia di studenti trasformando la prevenzione in un grande percorso collettivo di educazione civica e sicurezza. L’edizione 2026 segna numeri da record per il progetto promosso dal Comune di Salerno e coordinato dall’Automobile Club Salerno, con il debutto anche di “Non fare lo sbronzo Kids: proteggi la vita – gioca, impara e agisci!”, dedicato ai più piccoli.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Salerno, oltre 2700 studenti coinvolti nel progetto Non fare lo sbronzo: al via l’ultima settimana di incontri

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