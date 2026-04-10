Il patentino digitale approda a Lampedusa oltre cento studenti coinvolti nel progetto del Corecom
A Lampedusa è stato avviato il progetto del patentino digitale promosso dal Corecom Sicilia, coinvolgendo oltre cento studenti dell’isola. L’iniziativa mira a fornire competenze in ambito digitale ai giovani, consolidando l’offerta formativa locale. La presenza del progetto si inserisce nell’ambito delle attività promosse dall’ente per promuovere l’educazione digitale nelle scuole della regione.
Il progetto del patentino digitale del Corecom Sicilia fa tappa a Lampedusa, portando anche nell’isola simbolo dell’accoglienza un’iniziativa dedicata all’educazione digitale delle nuove generazioni. Il percorso formativo ha coinvolto oltre cento studenti dell’istituto comprensivo statale “Luigi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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