La puntata di Un Nuovo Inizio in onda il 2 giugno 2026 si prepara a scuotere profondamente gli equilibri della tenuta, portando a galla tensioni, sospetti e alleanze che nessuno avrebbe immaginato. Il rapporto tra María e Manuel, già segnato dagli eventi drammatici del bosco, entra in una fase nuova e complessa, mentre la scomparsa di Nicolás e il ritrovamento del corpo di Llanos aprono un vortice di accuse che travolge l’intera comunità. La trama si muove tra emozioni forti, colpi di scena e un clima sempre più teso. Ma cosa succederà davvero a Manuel dopo l’arresto? Quale ruolo avrà María in questa spirale di sospetti? E perché Alonso sembra così determinato a coinvolgerla in una misteriosa alleanza? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Nuovo Inizio anticipazioni 2 giugno 2026: Manuel arrestato e María divisa

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Un nuovo inizio: Maria e la SCOPERTA INASPETTATA su Manuel, la relazione SEGRETA con Justa!

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