Un nuovo inizio riassunto trama | la storia di Maria Manuel e José

Dal 26 maggio 2026 va in onda su Canale 5 la serie TV spagnola Un nuovo inizio (Entre Tierras), con protagonista Megan Montaner. Si tratta di un grande melodramma ambientato nella Spagna rurale degli anni Sessanta. La trama racconta una storia fatta di sacrifici, amori impossibili, segreti familiari e desiderio di libertà. La trama di Un nuovo inizio: il sacrificio di María. Fin dalle prime puntate, María Rodríguez accetta un matrimonio combinato convinta di sposare il ricco proprietario terriero Don Ramón Cervantes. La protagonista è una giovane donna andalusa che vive con la madre e i fratelli dopo la morte del padre. La famiglia attraversa una gravissima crisi economica e María decide di sacrificare la propria felicità per salvare i suoi cari dalla povertà. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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