Un nuovo campo da basket a Tor Bella Monaca | perché è molto di più di semplice impianto sportivo video

Notizia in breve

A Tor Bella Monaca è stato inaugurato un nuovo campo da basket. L’impianto è stato realizzato con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato ai giovani e contrastare il degrado nel quartiere. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito a alcune partite dimostrative. Il nuovo campo si trova in un’area precedentemente non attrezzata e sarà aperto alla comunità per attività sportive e ricreative.