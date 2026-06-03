Un nuovo campo da basket a Tor Bella Monaca | perché è molto di più di semplice impianto sportivo video
A Tor Bella Monaca è stato inaugurato un nuovo campo da basket. L’impianto è stato realizzato con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato ai giovani e contrastare il degrado nel quartiere. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito a alcune partite dimostrative. Il nuovo campo si trova in un’area precedentemente non attrezzata e sarà aperto alla comunità per attività sportive e ricreative.
Lo sport come strumento di lotta al degrado e prospettiva per i giovani. È il messaggio rilanciato a Roma, al quartiere di Tor Bella Monaca, con l’inaugurazione di un nuovo campo da basket. La struttura è stata finanziata con fondi del ministero dell’Interno. «Questa iniziativa è stata sostenuta da un concerto di istituzioni che qui vuole portare condizioni di sicurezza non solo attraverso l’ineludibile azione delle forze dell’ordine, ma anche attraverso la sollecitazione degli elementi della coesione sociale», ha detto il ministro Matteo Piantedosi, durante la cerimonia del taglio del nastro, alla quale hanno partecipato le massime istituzioni del territorio e non solo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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