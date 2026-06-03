A Tor Bella Monaca è stato inaugurato un nuovo campo da basket pubblico. Gli abitanti del quartiere, noto per problemi sociali e criminalità, hanno espresso insoddisfazione, affermando che il nuovo spazio viene spesso utilizzato per eventi temporanei e che, in assenza di servizi adeguati, rimangono senza alternative. La richiesta principale riguarda la necessità di strutture che offrano opportunità concrete e durature per i residenti.

Tor Bella Monaca, quartiere della Capitale famoso più per le cronache giudiziarie che per la bellezza del posto, si è dotato oggi di un nuovo campo da basket pubblico e aperto. Fortemente voluto dal Municipio VI di Roma Capitale è stato inaugurato oggi dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con la presenza del prefetto. Per gli abitanti però il campo non era proprio la priorità. “Io sono contenta dell’apertura del campo – spiega Vera, abitante del quartiere – ma qui sono trent’anni che puliamo solo noi, il Comune non si vede a pulire”. “Io abito qui da quasi cinquant’anni – aggiunge Fabrizio – in questa cerimonia gli abitanti non ci sono perché qui è terra di nessuno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tor Bella Monaca, nuovo campo da basket ma gli abitanti chiedono altro: "Qui solo parate poi rimaniamo soli"

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