Sport | inaugurato campo da basket a Tor Bella Monaca Celli presidio di inclusione

A Tor Bella Monaca, quartiere di Roma, è stato inaugurato un nuovo campo da basket in un’area verde di via Gabbiani. La struttura è stata definita come un presidio di inclusione. La cerimonia di apertura si è svolta di recente. Non sono stati forniti dettagli sull’organizzazione o sui soggetti coinvolti nell’iniziativa.

A Tor Bella Monaca, un quartiere di Roma, è stato recentemente inaugurato un nuovo campo da basket, situato nell’area verde di via Gabbiani. Questo progetto è stato realizzato grazie alle risorse allocate nell’ambito del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana. Un presidio di socialità e inclusione. “Il nuovo campo di basket a Tor Bella Monaca, frutto dell’impegno congiunto del ministero dell’Interno e della Prefettura di Roma, rappresenta un importante presidio di socialità, inclusione e partecipazione per il quartiere”. Così ha dichiarato la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, che ha presenziato all’inaugurazione su delega del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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