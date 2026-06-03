Un milione di euro per i porti e i mercati ittici colpiti dal ciclone Harry Sammartino | Aiuto concreto

La Regione Siciliana ha stanziato un altro milione di euro dal Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura per le imprese dei porti e dei mercati ittici danneggiati dal ciclone Harry di gennaio. La somma si aggiunge a quelle già allocate per i danni subiti dai settori colpiti. La misura mira a fornire un aiuto concreto alle attività compromettere dall’evento atmosferico. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

La Regione Siciliana destina un altro milione di euro del Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura a favore delle imprese per i danni causati dal ciclone Harry di gennaio. I contributi sono destinati, nello specifico, alla riparazione dei danni causati ai luoghi di sbarco e vendita. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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