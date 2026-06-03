Ciclone Harry dalla Regione un milione di euro per danni ai luoghi di sbarco e vendita del pescato

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Siciliana ha approvato uno stanziamento di un milione di euro dal Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura. La somma sarà destinata a coprire i danni subiti dalle imprese nei luoghi di sbarco e vendita del pescato a causa del ciclone Harry di gennaio. Questa misura mira a supportare le attività colpite dall’evento atmosferico. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione o sulle modalità di accesso ai fondi.

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La Regione Siciliana destina un altro milione di euro del Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura a favore delle imprese per i danni causati dal ciclone Harry di gennaio. I contributi sono destinati, nello specifico, alla riparazione dei danni causati ai luoghi di sbarco e vendita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Ciclone Harry. La Regione Siciliana stanzia 3 milioni di euro per le impresa di pesca

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