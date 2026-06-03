In provincia di Arezzo, la presenza di un medico di base ogni 1400 pazienti evidenzia una carenza di medici di famiglia. La situazione si trova nella cosiddetta zona rossa dell’assistenza, dove la domanda supera di gran lunga l’offerta. La difficoltà di trovare un medico di famiglia si sta ampliando, rendendo complicato l’accesso alle cure primarie per molti cittadini. La situazione riguarda sia le aree urbane che le zone più periferiche, con un incremento delle liste d’attesa.

Trovare un medico di famiglia rischia di diventare sempre più complicato anche in provincia di Arezzo. I numeri fotografano una situazione che mostra segnali evidenti di sofferenza: nel territorio aretino è presente un medico di medicina generale ogni 1411 abitanti. Un dato che colloca la provincia ben al di sopra della media nazionale (uno ogni 1247 assistiti) e che conferma le difficoltà di un sistema alle prese con pensionamenti, carenza di nuovi ingressi e crescente carico di lavoro per i professionisti rimasti in servizio. L’allarme emerge dall’analisi realizzata da Iqvia sul database nazionale OneKey, pubblicato ieri dal Sole 24 Ore, che monitora la presenza dei medici convenzionati con il Servizio sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un medico di base ogni 1400 pazienti. Siamo nella zona rossa dell’assistenza

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