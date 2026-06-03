' Un mare di astratto' al club artistico ' La Saletta' di Pegli' la mostra della pittrice Gabriella Arduini

La mostra personale di Gabriella Arduini si intitola “Un mare di astratto” e si svolge al club artistico La Saletta di Pegli. La pittrice, nata a Genova e residente a Camogli, espone le sue opere.

‘Un mare di astratto’ è il titolo della mostra personale di Gabriella Arduini, pittrice genovese di nascita ma residente a Camogli. L'esposizione, dal 6 al 18 giugno, è presso il club artistico ‘La Saletta’ di Pegli.Inaugurazione sabato 6 giugno alle ore 16:30. La mostra è aperta lunedì, giovedì. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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