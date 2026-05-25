A Palermo un capolavoro della pittrice cinquecentesca Sofonisba Anguissola | la mostra a Palazzo Abatellis

A Palermo, nel palazzo Abatellis, è esposto per la prima volta un dipinto della pittrice cinquecentesca Sofonisba Anguissola. La tela rappresenta un ritratto e fa parte di una mostra che include anche un’opera inedita del contemporaneo Alonso Sánchez Coello. La presentazione avviene in uno spazio che valorizza entrambi i lavori, offrendo una panoramica sulla pittura del XVI secolo.

A Palazzo Abatellis un capolavoro, per la prima volta a Palermo, della ritrattista cinquecentesca Sofonisba Anguissola, presentato in dialogo con una tela inedita del pittore spagnolo coevo Alonso Sánchez Coello. L'allestimento sarà inaugurato venerdì 29 maggio alle ore 17.L’esposizione, curata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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