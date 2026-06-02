Scuola Berrettini- Pancrazi | in Valdichiana arriva l’indirizzo musicale
A partire dall’anno scolastico 20262027, l’Istituto comprensivo di Cortona1 potrà attivare un percorso a indirizzo musicale presso la scuola “Berrettini-Pancrazi”. L’autorizzazione ufficiale è stata concessa, segnando una svolta nell’offerta formativa della scuola in Valdichiana. La nuova sezione musicale, che coinvolgerà gli studenti delle future classi, amplia le possibilità di formazione nel settore artistico e musicale.
Svolta per l’offerta formativa: l’Istituto comprensivo Cortona1 ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per l’attivazione del percorso a indirizzo musicale dal 20262027. Lo studio dello strumento, integrato nel piano curricolare, punta a sviluppare le competenze disciplinari e creative degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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