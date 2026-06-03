Gli operai impiegati in un cantiere del consolato statunitense riferiscono di ricevere 1,50 euro all’ora, lavorando dieci ore al giorno, sei giorni alla settimana. Uno di loro ha raccontato di aver sperato in condizioni migliori rispetto al Kenya, ma si è trovato a lavorare in queste condizioni. La denuncia arriva da chi si occupa delle assunzioni e delle condizioni di lavoro sul sito.

“Un euro e cinquanta all’ora. Dieci ore al giorno, sei giorni su sette. Quando sono arrivato in Italia credevo che la vita fosse migliore che in Kenya e invece..”. Davanti al cantiere del consolato Usa di Milano, Joseph (nome di fantasia) si mischia tra le bandiere dei sindacati confederali che si sono date appuntamento questa mattina per protestare contro lo sfruttamento fatto emergere dalla procura di Milano. “Ci venivano a prendere dal residence alle sei del mattino e ci riportavano indietro alle sei di sera” aggiunge l’uomo che aveva già lavorato per la stessa ditta. “Sul contratto con il quale ci hanno fatto prendere il visto, lo stipendio era di 2200 euro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un euro e cinquanta all’ora, pagati come in Kenya”: parlano gli operai sfruttati al cantiere del consolato Usa

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Milano, la protesta dei sindacati al cantiere del consolato Usa. Un ex-operaio: Qui lavoro forzato

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