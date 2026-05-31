Consolato Usa a Milano operai sfruttati in cantiere | il manager della Caddell fermato in aeroporto a Bergamo

Notizia in breve

Un manager della Caddell Construction è stato fermato all’aeroporto di Bergamo in relazione a accuse di sfruttamento di operai in un cantiere a Milano. La polizia ha eseguito un fermo nei suoi confronti, nell’ambito di un’indagine sull’utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento. L’indagine riguarda presunti abusi sui diritti dei lavoratori impiegati nel cantiere. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare eventuali irregolarità e responsabilità.