Consolato Usa a Milano operai sfruttati in cantiere | il manager della Caddell fermato in aeroporto a Bergamo
Un manager della Caddell Construction è stato fermato all’aeroporto di Bergamo in relazione a accuse di sfruttamento di operai in un cantiere a Milano. La polizia ha eseguito un fermo nei suoi confronti, nell’ambito di un’indagine sull’utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento. L’indagine riguarda presunti abusi sui diritti dei lavoratori impiegati nel cantiere. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare eventuali irregolarità e responsabilità.
(Adnkronos) – Ulas Demir, manager alla branca italiana della Caddell Construction, la società incaricata della costruzione del nuovo consolato americano a Milano, è stato fermato dai carabinieri del Nil di Milano all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio mentre tentava di imbarcarsi insieme alla sua famiglia su un volo diretto in Turchia. Il 47enne è accusato. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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