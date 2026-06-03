A Firenze si registra un medico di base ogni 1.300 abitanti, mentre nel Mugello alcuni paesi affrontano difficoltà nel reperire medici di famiglia. La medicina generale appare meno attraente e il ricambio generazionale è diminuito negli ultimi anni, portando a una carenza di professionisti nelle piccole comunità. In centro città, invece, il sistema sanitario sembra reggere senza problemi.

di Teresa Scarcella Una medicina generale meno attrattiva, un ricambio generazionale ridotto negli ultimi anni, quindi carenza di medici di famiglia soprattutto nelle piccole realtà. Tutto innegabile. Ma alla luce dello scenario nazionale, il sistema toscano e soprattutto quello fiorentino, reggono. Parola della Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e dell’Ordine dei Medici. È 1.306 la media - calcolata da Il Sole 24 Ore - dei pazienti per medico in provincia di Firenze, a fronte di una media nazionale che si attesta su 1.247. "Un numero che è in linea con il rapporto ottimale di 1.300 assistiti per medico" spiega Niccolò Biancalani, segretario regionale della Fimmg. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un dottore ogni 1300 fiorentini. Nel Mugello paesi in difficoltà: "Ma in città il sistema regge"

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