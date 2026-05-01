Weekend lungo tasche vuote | il caro prezzi frena i fiorentini ma la città è presa d’assalto

Durante il ponte del 1° maggio, Firenze registra il tutto esaurito in molte strutture ricettive, attirando numerosi visitatori. Nonostante il flusso di turisti, le spese dei fiorentini sono diminuite a causa dell’aumento dei prezzi, che ha rallentato le uscite e le attività in città. I dati del 2025 indicano un incremento generale nel settore turistico rispetto all’anno precedente, con un afflusso consistente di visitatori in città.

Firenze, 1 maggio 2026 – Firenze si prepara al ponte del 1° maggio con numeri da tutto esaurito, mentre gli ultimi dati sul 2025 confermano che si è trattato di un anno positivo per il turismo. https:www.lanazione.itfirenzecosa-fareprimo-maggio-i-musei-aperti-in-toscana-e-il-3-maggio-si-entra-gratis-ecco-dove-4f3c8200 Partiamo da questo fine settimana lungo. Secondo le stime di Federconsumatori, il capoluogo toscano è tra le mete più richieste in Italia, secondo solo a Roma nelle ricerche online. Le strutture ricettive registrano un tasso di occupazione vicino all’89%, per un totale di circa 115mila pernottamenti in città e oltre 130mila nell’area metropolitana, a conferma di una domanda ancora molto sostenuta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Weekend lungo, tasche vuote: il caro prezzi frena i fiorentini ma la città è presa d’assalto Notizie correlate Caro-carburanti, la Liguria non frena: petrolio giù, prezzi su. Ecco classifica e mappa del salassoIl prezzo del petrolio scende a livello globale, ma per i cittadini italiani e liguri il pieno di gasolio o benzina rimane un salasso. La città presa d’assalto. Boom di visitatori. Una folla ai Diamanti, cinquemila presenzeMusei, monumenti, mostre ma anche mercatini, parchi, gite in bicicletta lungo le mura, passeggiate lungo la darsena e nei luoghi a maggiore vocazione...