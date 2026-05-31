Il ministro della Difesa ha affermato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea presenta delle difficoltà. Ha anche sottolineato che sarebbe preferibile integrare il paese nel sistema di difesa europeo. In un’intervista, ha commentato inoltre che, se tutti i paesi rafforzano le proprie forze armate, potrebbe sembrare che siano tutti insensati.

"Se tutti i Paesi del mondo rafforzano la difesa, possibile che siano tutti pazzi?". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto al Corriere della Sera, intervenendo sul dibattito attorno al ruolo e alle politiche di sicurezza. Crosetto ha respinto l'etichetta di "ministro della Guerra", definendo invece il suo dicastero come "ministero della difesa della Pace", sottolineando che "pensare alla propria sicurezza, a come potersi difendere, a come costruire una deterrenza, è l'unico modo per far vivere noi e i nostri figli in pace". Il ministro ha poi criticato parte del dibattito politico italiano: "Ci sono pezzi di opposizione ragionevole e seri, ma in entrambi gli schieramenti c'è chi non capisce o non vuole capire". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crosetto: "Ucraina nell'Ue? Ci sono difficoltà. Meglio integrata nel sistema di difesa europeo"

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