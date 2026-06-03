Un coltello nascosto e autisti ubriachi Controlli a tappeto al ponte del 2 giugno

Durante il ponte del 2 giugno, i Carabinieri di Brunico hanno effettuato controlli intensificati nell’Alta Val Pusteria. Sono state trovate armi bianche nascoste e autisti sotto l’effetto di alcool. Sono state identificate diverse infrazioni e sequestrate alcune armi bianche. Non sono stati segnalati incidenti gravi. Le forze dell’ordine hanno proseguito con verifiche a tappeto lungo le strade della zona.

Sono stati giorni impegnativi quelli appena trascorsi per i Carabinieri di Brunico che, in occasione del ponte del 2 giugno, hanno intensificato i controlli sul territorio nell’area dell’Alta Val Pusteria.Nel corso dell’attività un uomo sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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