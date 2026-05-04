Controlli all' alba ubriachi al volante e sequestri di documenti falsi Il lungo ponte della Municipale

Durante il weekend del 1° maggio, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli all’alba finalizzati a garantire la sicurezza lungo il terzo ponte primaverile sulla Riviera. Sono stati segnalati numerosi casi di conducenti ubriachi al volante e sono stati sequestrati documenti falsi. Il personale della Polizia locale ha svolto un’intensa attività di verifica nei tre comuni coinvolti, Riccione, Misano Adriatico e Coriano, per assicurare lo svolgimento degli eventi programmati.

Il weekend del 1° maggio ha richiesto “un massiccio impegno” da parte del personale della Polizia locale per consentire di vivere in sicurezza il terzo ponte primaverile sulla Riviera, in occasione dei numerosi eventi in palinsesto nei tre comuni del Corpo di Riccione, Misano Adriatico e Coriano.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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