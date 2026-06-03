Un caso di virus Dengue ad Arezzo Inizia la disinfestazione

A Arezzo è stato segnalato un caso di virus Dengue. Il sindaco ha firmato un’ordinanza per avviare la disinfestazione nella zona interessata. La misura mira a contenere la diffusione del virus e a prevenire ulteriori contagi. La disinfestazione è già in corso e coinvolge le aree pubbliche circostanti. Non sono stati comunicati dettagli su altre misure o sulla portata dell’intervento.

Caso di virus dengue ad Arezzo e ordinanza di disinfestazione da parte del sindaco Alessandro Ghinelli. L’intervento sarà effettuato a partire dalle 22 di stasera, mercoledì 3 giugno, e si protrarrà fino alle 5 di giovedì 4 e riguarderà aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Disinfestazione ad Arezzo per un nuovo caso di DengueA Arezzo è stato segnalato un nuovo caso di virus Dengue, che ha portato all’emissione di un’ordinanza di disinfestazione nel quartiere interessato.

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Rimane un mistero, che quasi sicuramente non sarà mai risolto, di come l’ #Ebola Bundibugyo, il #chicungunya, il #WestNile e il #dengue, tutti virus africani, oltre a TBC e scabbia, siano arrivati in Europa. Proprio una cosa inspiegabile. x.com

Caso di virus dengue e ordinanza per la disinfestazione delle aree interessateL’intervento sarà effettuato a partire dalle 22:00 di mercoledì 3 giugno e si protrarrà fino alle 5:00 di giovedì 4 e riguarderà aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi ... msn.com

r/preguntaleareddit on Reddit: Cosa ne pensate del Hantavirus? reddit

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